Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Zwei Einsätze für die Feuerwehr am Dienstagmittag

Sottrum (ots)

Zunächst wurde die Feuerwehr Sottrum um 12.44 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B75 Höhe Umspannwerk alarmiert. Hier kam es in Folge eines Auffahrunfalls zwischen einem E-Auto und LKW zum Austritt von Betriebsmitteln, die von der Feuerwehr aufgenommen wurden.

Kurz nach Ausfahrt zu dieser Einsatzstelle kam eine weitere Einsatzmeldung über Funk hinzu. In der Bahnhofstraße drohte eine Person vom Dach eines Gebäudes zu springen. Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Sottrum alarmiert, so dass zwei Fahrzeuge die Einsatzstelle am Umspannwerk anfuhren und zwei Fahrzeuge in die Bahnhofstraße ausrückten. Ebenfalls mit alarmiert wurde die Feuerwehr Rotenburg mit ihren Höhenrettungssatz. Glücklicherweise konnte die Person von ihrem Vorhaben abgehalten werden, so dass niemand verletzt wurde und die Einsatzstelle zügig verlassen werden konnte, um an der Einsatzstelle auf der B75 zu unterstützen. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Sottrum mit vier Fahrzeugen und knapp 20 Einsatzkräften, der Gemeindebrandmeister, sowie die Polizei und der Rettungsdienst. Die Feuerwehr Rotenburg und der Rettungsdienst konnten ihre Einsatzfahrten in die Bahnhofstraße abbrechen. Die Höhe des Schadens beim Unfall auf der B75 ist der Feuerwehr unbekannt.

