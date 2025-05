Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Schwerer Arbeitsunfall auf landwirtschaftlichem Betrieb - 41-jährige Frau schwer verletzt

Gladbeck (ots)

Am heutigen Dienstag kam es gegen 11:30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Voßbrinkstraße in Gladbeck zu einem schweren Arbeitsunfall. Bei Arbeiten auf einer Weide mit einem Radlader wurde eine 41-jährige Frau von einer Baggerschaufel eingeklemmt und dabei schwer verletzt.

Nach Eingang der ersten Notrufmeldung bei der Kreisleitstelle Recklinghausen wurden umgehend umfangreiche Rettungskräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Im Einsatz waren ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen, zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Feuerwehr Gladbeck sowie ein Rettungshubschrauber.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Patientin bereits durch schnell handelnde Ersthelfer aus ihrer Zwangslage befreit worden. Der Rettungsdienst übernahm umgehend die medizinische Versorgung, stabilisierte die schwer verletzte Frau und bereitete den Transport vor. Die Patientin wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (FS)

