Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren und verletzt

Jena (ots)

Das Abbremsen eines Pkw erkannte ein dahinterfahrender Radfahrer zu spät, sodass es am Camsdorfer Ufer am Mittwochnachmittag zu einem Unfall kam. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Zustellfahrzeug, welches verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Aufprall verletzte sich der 36-jährige Radler leicht und musste anschließend medizinisch behandelt werden. Am Pkw entstand ein Schaden am Heck, dieser konnte jedoch nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell