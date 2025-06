LPI-J: Einbruch in ehemaliges Hotel

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Ein extra auf die gesundheitlichen Gegebenheiten einer Frau zugeschnittenes Fahrrad ist in der Erich-Weinert-Straße gestohlen worden. Die Eigentümerin schob das dreirädrige Gefährt am Montagabend in den Fahrradständer eines Wohnblockes und musste am nächsten Morgen den Diebstahl feststellen. Das circa 500 Euro wertvolle, rote Fahrrad ist von der Marke Haverich und besitzt vorn und hinten einem Korb. Wer das markante Diebesgut ...

mehr