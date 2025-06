Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Fahrraddiebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein extra auf die gesundheitlichen Gegebenheiten einer Frau zugeschnittenes Fahrrad ist in der Erich-Weinert-Straße gestohlen worden. Die Eigentümerin schob das dreirädrige Gefährt am Montagabend in den Fahrradständer eines Wohnblockes und musste am nächsten Morgen den Diebstahl feststellen. Das circa 500 Euro wertvolle, rote Fahrrad ist von der Marke Haverich und besitzt vorn und hinten einem Korb. Wer das markante Diebesgut seit dem Dienstagmorgen gesehen hat, wird gebeten die Polizei im Saale-Holzland-Kreis zu kontaktieren (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de). Bitte stets das Aktenzeichen 0155141/2025 mit angeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell