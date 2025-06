Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht hinterm Steuer erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Bei einer Verkehrskontrolle in der Geraer Straße stellten die Polizisten am Dienstagnachmittag einen Mann fest, der Anzeichen von Drogenkonsum aufwies. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Das Testgerät reagierte positiv auf die Droge Cannabis. Damit leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und ordneten eine Blutentnahme an, die durch einen Arzt durchgeführt worden ist. Im Anschluss ging es für den 32-Jährigen zu Fuß weiter, bis der Wirkstoff wieder abgebaut ist.

