Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad zerlegt und Teile entwendet

Jena (ots)

Nach der Nachschicht fand ein Mann sein Fahrrad nicht mehr wie abgestellt vor. Er sicherte am Montagabend sein Gefährt Am Klinikum mittels zweifachem Schloss und wollte nach getaner Arbeit am Morgen wieder nach Hause fahren. Da die Diebe vermutlich das Rad nicht vollständig lösen konnten, entfernen sie mehrere Teile davon und verschwanden wieder. Der Eigentümer erstattete Anzeige, sodass die Polizei nun in dem Fall, derzeit noch gegen unbekannt, ermittelt.

