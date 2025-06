Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkohol in Schlangenlinien unterwegs

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen, kurz vor 02:30 Uhr meldete ein Autofahrer in Bad Berka, dass ein vor ihm fahrender Pkw eine auffällige Fahrweise in Form von Schlangenlinien aufwies. Noch während des Anrufes hatte der Zeuge das Fahrzeug aus den Augen verloren. Anhand des Kennzeichen wurde die Halteranschrift abgeprüft und das Fahrzeug mit noch warmen Motor festgestellt. Der 36-jährige Halter des Fahrzeuges gab an nicht gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 2,4 Promille. Anhand der Personenbeschreibung konnte der Mellinger allerdings als Fahrer identifiziert werden. Weitere Spuren zur Bestätigung der Fahrereigenschaft wurden gesichert sowie eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

