LPI-J: Gutmütigkeit schamlos ausgenutzt - die Zweite

Weimar (ots) - Am Dienstagnachmittag hielt sich ein unbekannter Mann in einem Einkaufsmarkt in der Humboldtstraße auf. Er täuschte vor Spendengelder für Taubstumme zu sammeln. Eine 69-jährige Weimarerin wollte etwas Gutes tun und 20 Euro spenden. Allerdings hatte sie nur einen 50 Euro-Schein dabei. Der Mann nahm ihn an sich und signalisierte diesen wechseln zu wollen. Mit dem Geldschein verschwand der Mann vom Tatort. ...

