Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Fahrzeug

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Sonntag 19.00 Uhr bis Montag 07.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter eine Mercedes Viano in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit in der Einfahrt eines umfriedeten Grundstücks. Der unbekannte Täter beschädigte die Motorhaube des Autos und verursachte so einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0082071

