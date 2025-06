Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250602.2 Ottenbüttel: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet verletzt vom Unfallort

Ottenbüttel (ots)

Am Sonntagabend kam es in Ottenbüttel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter BMW-Fahrer mit einem Baum kollidierte und sich dabei schwer verletzte. Der Mann flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte jedoch durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Um 19:39 Uhr fuhr ein 35-jähriger Itzehoer mit seinem BMW im Spanner Weg gegen einen Baum. Über das im Fahrzeug integrierte E-Call-System ging ein automatischer Notruf bei der Polizei ein. Beamte des Polizeireviers Itzehoe fuhren umgehend zur Unfallstelle, fanden dort jedoch nur das stark beschädigte Fahrzeug vor. Der BMW blockierte die Fahrbahn, vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen trafen die Polizisten den Fahrzeugführer wenig später an seiner Wohnanschrift an. Er hatte sich bei dem Unfall schwer verletzt und stand unter Alkoholeinfluss - ein Atemalkoholtest ergab 1,12 Promille. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobenentnahme an.

Das Polizeirevier Itzehoe ermittelt gegen den 35-Jährigen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Tom Albrink

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell