Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Göggingen - Am gestrigen Sonntagabend (01.06.2025) ging ein bislang unbekannter Mann einen 57-jährigen Mann in der Bürgermeister-Ulrich-Straße körperlich an. Der Mann wurde leicht verletzt.

Gegen 20.15 Uhr verständigten Anwohner die Polizei und teilten mit, dass der Unbekannte ohne Erlaubnis den eingezäunten Garten betrat. Als der 57-jährige Mann den Unbekannten daraufhin Ansprach, schlug dieser offenbar unvermittelt auf den Anwohner ein. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann. Eine sofortige polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der 57-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Zeugen beschrieben den Unbekannten wie folgt:

- männlich, mindestens 180 cm groß, schlank - trug ein schwarz/weißes Tuch im Gesicht, eine dunkelgrüne Jacke, eine Hose im Camouflage-Muster, einen grauen Anglerhut

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung sowie Hausfriedensbruch. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell