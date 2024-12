Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.12.2024.

Salzgitter (ots)

Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser beschäftigt die Polizei.

Salzgitter, Bad, Hubertusstraße, 15.12.2024, 19:30 Uhr-16.12.2024, 11:30 Uhr.

Salzgitter, Thiede, Willi-Blume-Weg, 16.12.2024, 17:30-20:45 Uhr.

In beiden Fällen wirkte die Täterschaft auf Fenster der Wohnhäuser ein und gelangte auf diese Weise in die Häuser. Es wurden zahlreiche Räume nach Wertsachen durchsucht. Die Täterschaft erbeutete in einem Fall Bargeld. Beim zweiten Tatobjekt muss das Diebesgut ermittelt werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell