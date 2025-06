Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250602.1 Heide: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am Donnerstag, den 22.05.2025, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hamburger Straße in Heide zu einer Unfallflucht. Eine unbekannte Person fuhr mit einem schwarzen Ford gegen einen geparkten Opel und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:20 Uhr parkte eine 22-jährige Frau ihren schwarzen Opel Corsa auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hamburger Straße. Nachdem die 22-jährige Heiderin gegen 18:00 Uhr vom Einkaufen zurückkehrte, informierten sie Zeugen über einen kurz zuvor beobachteten Zusammenstoß.

Die Zeugen beobachteten einen Mann, der mit einem schwarzen Ford Kuga den Parkplatz befuhr und gegen den Opel der 22-Jährigen stieß. Dabei entstand am Heck des geparkten Opels ein Lackschaden in dreistelliger Höhe. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerkannt vom Unfallort.

Die Polizei in Heide hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet um Hinweise. Besonders wichtig sind die Aussagen der Zeugen, die mit der 22-jährigen Geschädigten gesprochen haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, da ihre Angaben für die Aufklärung des Sachverhalts von großer Bedeutung sind.

Wer Angaben zum Unfallgeschehen oder zur verantwortlichen Person machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0481 940 oder per E-Mail an Heide.PR@polizei.landsh.de.

Tom Albrink

