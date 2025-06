Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen und Rucksack gestohlen

Jena (ots)

Das kurze Abstellen eines Pkw nutzte ein Dieb, um sich kriminell zu bereichern. Ein Ehepaar parkte ihr Auto am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr am Nordfriedhof ab und musste nach ihrer Rückkehr eine eingeschlagene Seitenscheibe feststellen. Weiterhin fehlte ein Rucksack, in dem sich die Ausweispapiere und Bargeld befanden. Auch das Mobiltelefon der Frau griff der Täter über die beschädigte Scheibe heraus und verschwand unerkannt. Die Polizei sicherte mehrere Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. In diesem Zusammenhang wird auch sensibilisiert, Wertgegenstände sowie auch Behältnisse wie Taschen nicht sichtbar im Fahrzeug abzulegen, um Dieben keine Gelegenheit zu bieten.

