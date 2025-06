Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Container ausgebrannt - Täter gestellt

Jena (ots)

Kurz nach halb vier teilte am Mittwochmorgen eine Anwohnerin der Naumburger Straße einen Containerbrand mit. Laut der Zeugin soll es sich um einen Altkleidercontainer handeln. Als die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Ausgangsmeldung. Der Container war, samt Inhalt, komplett zerstört. Dank der Zeugin konnte eine Person in der Nähe festgestellt werden, welche mit der Brandlegung im Zusammenhang stand. Der 36-Jährige wurde einer Kontrolle unterzogen. Und wie sich herausstellte, war dieser wegen gleichgelagerten Sachverhalten bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Weshalb er einen unbekannten Brandbeschleuniger in den Ausgabeschacht warf, ist derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden indes ist vierstellig.

