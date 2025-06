POL-PDMT: Altendiez. Diebe entwenden E-Scooter

Diez (ots) - Am Sonntag, den 15. Juni, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 03:20 Uhr in der Industriestraße einen 33-jährigen Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Diez. Es wurden Anzeichen festgestellt, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest verlief positiv auf Amfetamin. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

