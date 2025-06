POL-PDMT: Diez. Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Hachenburg (ots) - Der Geschädigte parkte seinen PKW, Renault Megane Scenic, am Sonntagnachmittag in der Zeit von 14:00 - 18:15 Uhr auf dem Paktplatz des Schwimmbades Hachenburg. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ein-/ Ausparken gegen den geparkten PKW des Geschädigten und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 0266295580 oder ...

