Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: betrunken gefahren und mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt

Bad Salzungen (ots)

Ein Zeuge teilte am 12.04.2025 gegen 04:00 Uhr mit, dass er beobachtet habe, dass ein weißer Kleinwagen in Bad Salzungen die Otto-Grotewohl-Straße hupend auf und ab fährt, wobei auch schon ein gepartes Fahrzeug beschädigt wurde. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort konnte die 26jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Huyndai festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. In unmittelbarer Nähe konnten ein Mercedes Sprinter, sowie ein Fiat 500 mit frischen Unfallspuren aufgefunden werden. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und gegen sie wird nun wegen der Verkehrsdelikte ermittelt.

