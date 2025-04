Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: alkoholisiert Fahrzeug geführt

Bad Salzungen / Bad Liebenstein (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am 12.04.2024 gegen 0:50 Uhr in Bad Liebenstein in der Heinrich- Mann-Straße stellten die Beamten bei dem 28jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,56 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren.

