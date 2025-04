Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: aufmerksamer Zeuge beobachtete Unfall

Bad Salzungen (ots)

Am 11.04.2024 gegen 11:00 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Bürger, wie der Fahrzeugführer eines blauen Pkw Seat beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen, einen geparkten Pkw Fiat 500 beschädigte. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der Verkehruhrunfall aufgenommen und der Unfallverursacher in der weiteren Folge an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Ihn erwartet nun eine Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

