LPI-GTH: Alkoholisiert

Auftrag (ots) - In der Zeit vom 09.04.25, 18:00 Uhr bis 11.04.25, 18:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Gartenhütte in der Gartenanlage "Eintracht" in der Goethestraße in Arnstadt. Der oder die Täter brachen hierzu das Fenster zum Gartenhaus auf und gelangten so ins Innere, aus dem sie in der Folge einen Sender einer Satellitenschüssel im Wert von 200 Euro entwendeten. Der ...

