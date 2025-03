Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kleinbrand in Wilhelmshaven: Verrußung und Beschädigungen

Wilhelmshaven (ots)

Am 10.03.2025 gegen 14:00 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Freiligrathstraße in Wilhelmshaven zu einem Kleinbrand. Die Bewohnerin und Brandentdeckerin hatte einen Topf mit Öl auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Der Brand wurde durch die Bewohnerin eigenständig gelöscht.

Es kam zu Verrußungen und möglicherweise Beschädigungen an der Dunstabzugshaube.

Die Feuerwehr war vor Ort, um sicherzustellen, dass keine weiteren Brandgefahren bestehen. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell