Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Jever: Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 07.03.2025, im Tatzeitraum von 11:50 Uhr bis 16:35 Uhr, kam es auf dem Gemeinschaftsparkplatz der Paul-Silus-Schule in Jever zu einer Unfallflucht. Die Geschädigte gibt an, dass ein weißer VW Bulli nah an ihrem Pkw geparkt habe. Sie konnte allerdings keine genaue Beschreibung des Fahrzeugs oder ein Kennzeichen nennen.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zum weißen VW Bulli haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461 74490 bei der Polizei in Jever zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell