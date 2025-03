Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Sande: Fahrzeughalter gesucht

Sande (ots)

Am 27.02.2025, um 08:30 Uhr, befuhr die 35-Jährige mit ihrem Pkw die K91 (Dollstraße in Sande) stadtauswärts. Dabei touchierte sie beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Beteiligte entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, erschien jedoch wenig später wieder am Unfallort und stellte fest, dass sich andere Fahrzeug nicht mehr vor Ort befand.

Es wird nach dem Fahrzeughalter des Geschädigten Fahrzeuges gesucht. Möglicherweise könnte der linke Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und insbesondere der Halter des Geschädigten Fahrzeuges, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell