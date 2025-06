Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verdacht auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Ludwigsburg (ots)

Mit der Beschlagnahme seines Führerscheins endete die Fahrt eines 28 Jahre alten Motorradlenkers am Mittwoch (25.06.2025) in Leonberg. Der 28-Jährige war gegen 21.45 Uhr einer Zivilstreife in der Gebersheimer Straße aufgefallen. Die Streife war im Begriff von der Römerstraße in die Gebersheimer Straße bei grüner Ampel abzubiegen. Im selben Moment fuhren von links zwei Motorradlenker, darunter der 28-Jährige, mutmaßlich bei Rot und mit überhöhter Geschwindigkeit, über die Einmündung in Richtung Lohlenbach. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf, die über die Gebersheimer Straße zu einem Kreisverkehr im Bereich der Kreisstraße 1082 und wieder zurück in die Gebersheimer Straße führte. Während der zweite, noch unbekannte, Motorradlenker in die Schubartstraße abbog und nicht kontrolliert werden konnte, gelang es der Streife, den 28-Jährigen einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Motorradlenker unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Er muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Überschreitens der 0,5-Promillegrenze im Straßenverkehr sowie einer Strafanzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, vor allem zu dem zweiten Motorradfahrer, geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell