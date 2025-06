Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann beschädigt Außenspiegel in Lehe - Aufmerksamer Zeuge hilft der Polizei

Bremerhaven (ots)

Diverse geparkte Autos hat offenbar ein 36-Jähriger in der Nacht zum heutigen Donnerstag, 26. Juni, in Bremerhaven-Lehe beschädigt. Gegen ihn ermittelt jetzt die Polizei. Hilfreich war hierbei die Zivilcourage eines Zeugen. Gegen 3.50 Uhr rief ein Anwohner der Eupener Straße die Einsatzkräfte, weil er beobachten konnte, wie eine schwarz gekleidete Person an den abgestellten Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigte. Dank einer detaillierten Beschreibung durch den Zeugen wussten die Beamten, nach wem sie Ausschau halten mussten. Wenig später trafen sie im Nahbereich einen 36-Jährigen an, der mutmaßlich für die Taten verantwortlich war. Ihm wurde der Vorhalt der Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen gemacht. Insgesamt gab es Beschädigungen an zehn Autos im näheren Umfeld.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell