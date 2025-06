Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verdächtiger mit Playstation 4 gefasst

Bremerhaven (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung war am Dienstagvormittag in Bremerhaven-Lehe auf der Hafenstraße ein Mann auf einem Fahrrad aufgefallen, der eine markante Tüte am Lenker befestigt hatte. Als der Mann den Streifenwagen sah und plötzlich ruckartig abbog, wurden die Beamten misstrauisch und entschlossen sich zu einer Kontrolle. Als sie die Verfolgung aufnahmen, versuchte der Mann vor dem Streifenwagen wegzufahren und verschwand in einem Hinterhof. Als die Einsatzkräfte den Ort erreichten, kam ihnen der Verdächtige mit dem Rad bereits wieder entgegen; allerdings ohne die Tüte. Mit den mysteriösen Umständen konfrontiert erklärte der Bremerhavener, dass sich in der Tüte eine Playstation 4 befinden würde. Warum er die Tasche nicht mehr bei sich habe und wo diese nun sei, sage er nicht. Jedoch fanden die Beamten die Tragetasche nach einer kurzen Suche auf einem Holzverschlag im Hinterhof. Da der 38-Jährige weder schlüssig sein verdächtiges Verhalten, noch die Herkunft der Playstation samt Controller erklären konnte, stellten die Beamten die Gegenstände sicher und nahmen diese mit auf das Revier. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell