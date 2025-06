Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Unfall zwischen Auto und Motorrad - Polizei sucht Motorradfahrer und weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem Motorrad befuhr am Freitag, 20.06.2025 gegen 14.10 Uhr ein 66 Jahre alter Mann zusammen mit seiner Sozia die L 126 in nördliche Richtung. Auf Höhe von Muggenbrunn-Säge beabsichtigte er hinter einem weiteren Motorradfahrer, zwei vorrausfahrende Pkws zu überholen. Zeitgleich kündigte der an vorderster Stelle fahrende Pkw Seat, mit Blinken das links abbiegen an. Der vor dem 66-Jährigen fahrende Motorradfahrer bricht daraufhin den Überholvorgang ab und verringerte seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte der 66-Jährige zu spät, überholte den Motorradfahrer und das davor fahrende Fahrzeug und prallte in den abbiegenden Seat. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der andere Motorradfahrer hielt zunächst am Straßenrand an, entfernte sich aber nach kurzer Zeit von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer war schwarz gekleidet und hatte ein schwarzes Krad, vermutlich eine BMW. Dieser Motorradfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell