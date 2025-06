POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Mann schlägt Bademeister ins Gesicht - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 19.06.2025, gegen 10.10 Uhr, fuhr ein Pkw gegen die Polleranlage am Senser Platz. Der 83-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Straße "Senser Platz" in Richtung Grabenstraße und sei mit einer überhöhten Geschwindigkeit gegen die dortige Polleranlage gefahren. Der 83-jährige Pkw-Fahrer sei leicht verletzt worden. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wurde von einem ...

