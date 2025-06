Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw fährt gegen Polleranlage

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.06.2025, gegen 10.10 Uhr, fuhr ein Pkw gegen die Polleranlage am Senser Platz. Der 83-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Straße "Senser Platz" in Richtung Grabenstraße und sei mit einer überhöhten Geschwindigkeit gegen die dortige Polleranlage gefahren. Der 83-jährige Pkw-Fahrer sei leicht verletzt worden. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden an der Polleranlage kann noch nicht beziffert werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

