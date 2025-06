Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Müllheim: Leblose Frau im häuslichen Umfeld aufgefunden - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Müllheim: Am heutigen Sonntag, 22.06.2025, wurde die Polizei gegen 08:40 Uhr wegen eines Vorfalls im häuslichen Umfeld in die Müllheimer Südstadt gerufen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine 43-jährige leblose Frau vor. Ein 46-jähriger Tatverdächtiger konnte in der Folge durch hinzugerufene Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz am Einsatzort festgenommen werden.

Aufgrund der Gesamtumstände ist von einem Gewaltverbrechen auszugehen.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Freiburg haben daher die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen.

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund des frühen Stadiums der Ermittlungen derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell