POL-K: 250622-1-K/LEV Öffentlichkeitsfahndung mit Foto: Polizei sucht nach vermisstem Senior - Lebensgefahr

Köln (ots) - Ein drei Jahre alter Junge ist am Samstagnachmittag (21. Juni) im Rather See zwischen den Stadteilen Neubrück und Rath mutmaßlich ertrunken. Badegäste hatten das Kind gegen 15.10 Uhr leblos unter Wasser entdeckt und sofort Maßnahmen zur Wiederbelebung ergriffen. Obwohl Rettungskräfte das Kleinkind mit einem Hubschrauber in eine Klinik flogen, konnten ...

mehr