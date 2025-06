Polizei Köln

POL-K: 250621-2-K Mutmaßlicher Badeunfall am Rather See - Dreijähriger stirbt

Köln (ots)

Ein drei Jahre alter Junge ist am Samstagnachmittag (21. Juni) im Rather See zwischen den Stadteilen Neubrück und Rath mutmaßlich ertrunken. Badegäste hatten das Kind gegen 15.10 Uhr leblos unter Wasser entdeckt und sofort Maßnahmen zur Wiederbelebung ergriffen. Obwohl Rettungskräfte das Kleinkind mit einem Hubschrauber in eine Klinik flogen, konnten Ärzte es nicht mehr retten.

Während die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Badeunfall an der Einsatzstelle aufnahm, betreute die Feuerwehr rund 30 Badegäste. Die unter Schock stehenden Eltern des Jungen wurden mit einem Rettungswagen zu ihrem Sohn gebracht.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern der Kriminalwache zu melden. (cr/de)

(Aktualisierung am 21.06. um 19:22 Uhr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell