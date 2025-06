Polizei Köln

POL-K: 250620-3-K Fahndung nach Raub in Wohnung - Anwohner mit Messer bedroht und geschlagen

Köln (ots)

Nach einem Raub in einer Wohnung im Braunlager Weg in Köln-Höhenhaus am Donnerstagnachmittag (19. Juni) sucht die Polizei Köln nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten, etwa 170 Zentimeter großen Mann. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen englisch sprechenden, schwarz gekleideten Mann mit schwarzer Hautfarbe.

Nach ersten Erkenntnissen hatte er sich als Paketbote ausgegeben und sich gegen 15 Uhr durch Klingeln Zugang zu dem Mehrfamilienhaus verschafft. Nachdem ein 28 Jahre alter Bewohner die Tür geöffnet hatte, soll der Gesuchte ihn mit dem Küchenmesser bedroht, in die Wohnung gedrängt und dort unter anderem Bargeld erbeutet haben. Polizisten stellten das angeblich auszuliefernde leere Paket vor der Tatwohnung sicher. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

