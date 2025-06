Polizei Köln

POL-K: 250619-1-K Explosion in Restaurant in Köln-Kalk - die Kriminalpolizei ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Im Zusammenhang mit einer Explosion in einem Restaurant am frühen Donnerstagmorgen (19. Juni) auf der Ecke Deutz-Kalker Straße/Deutzer Ring im Stadtteil Kalk sucht die Polizei Köln nach zwei Personen. Laut Zeugen sollen die beiden Männer, die noch nicht näher beschrieben werden können, nach einem lauten Knall um kurz nach 4.30 Uhr vom mutmaßlichen Tatort in Richtung der Technischen Hochschule Deutz geflüchtet sein. Ob es sich um Tatverdächtige oder mögliche Zeugen handelt, ist noch unklar. Derzeit ist der Bereich rund um die Einsatzstelle abgesperrt. Die Spurendokumentation und die Fahndung nach den Gesuchten laufen.

Durch die Wucht der Explosion im Eingangsbereich, zerbarsten die Fensterscheiben und Stühle wurden auf den Gehweg vor dem Lokal geschleudert. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand. Es befanden sich zum Tatzeitpunkt keine Personen in dem Restaurant.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder den beiden flüchtigen Männern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern der Kriminalwache zu melden.

Mit weiteren Informationen ist nicht vor Freitagmittag (20. Juni) zu rechnen. Auskünfte erteilt ausschließlich Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer von der Kölner Staatsanwaltschaft unter der Telefonnummer 0221 477-4271. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell