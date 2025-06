Polizei Köln

POL-K: 250618-1-K Festnahme und Fahndung nach räuberischem Diebstahl - verwendete Schere dank Videobeobachtung sichergestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Dienstagabend (17. Juni) einen 25-Jährigen nach einem räuberischen Diebstahl in der Kölner Altstadt festgenommen und sucht seinen etwa 1,75 großen und etwa 20 bis 30 Jahre alten Komplizen. Der als schlank beschriebene Unbekannte soll ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose getragen haben.

Gegen 20.15 Uhr hatte die Halterin eines in der Bobstraße unverschlossen abgestellten Smart den unter Drogeneinfluss stehenden 25-Jährigen in ihrem Auto entdeckt. Der junge Mann hatte bereits ihre im Fahrzeug befindliche Geldbörse in der Hand, bedrohte die 33-Jährige und ihren Begleiter (25) mit einer Schere und warf die Geldbörse dem gesuchten Komplizen zu. Beide flüchteten. Polizisten stellten den 25-Jährigen in der Baumstraße. Dem Mittäter gelang die Flucht über die Spinnmühlengasse mit der Beute. Dank der polizeilichen Videobeobachtung gelang es den Einsatzkräften, die zuvor vom 25-Jährigen weggeworfene Schere unter einem Auto in der Thieboldsgasse zu finden. Der wohnungslose Mann soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/de)

