POL-K: 250617-5-K 38-Jähriger aus Maßregelvollzug geflüchtet - Polizei Köln veröffentlicht Fahndungsbilder

Köln (ots) - In den frühen Morgenstunden am Dienstag (17. Juni) haben Polizisten zwei Männer (35 und 38 Jahre alt) nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft auf der Neusser Straße in Köln-Nippes vorläufig festgenommen. Nach einem Komplizen wird weiterhin gefahndet. Gegen 4 Uhr meldeten Anwohner verdächtige ...

mehr