POL-K: 250617-4-K Zwei Tatverdächtige nach Einbruch bei Juwelier in Köln-Nippes vorläufig festgenommen - Weiterer Tatverdächtiger gesucht

In den frühen Morgenstunden am Dienstag (17. Juni) haben Polizisten zwei Männer (35 und 38 Jahre alt) nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft auf der Neusser Straße in Köln-Nippes vorläufig festgenommen. Nach einem Komplizen wird weiterhin gefahndet.

Gegen 4 Uhr meldeten Anwohner verdächtige Geräusche aus dem Juweliergeschäft. Wenige Minuten später trafen die ersten Streifenteams am Tatort ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich mutmaßlich drei Männer gewaltsam Zutritt zum Geschäft verschafft - unter anderem mit einer sogenannten Flex und einem Hammer.

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter in verschiedene Richtungen. Zwei von ihnen wurden im Rahmen der Fahndung gestellt. Unweit des Geschäfts stellten die Einsatzkräfte zurückgelassene Taschen mit diversem Schmuck - mutmaßlich die Beute des Einbruchs - sicher. Darüber hinaus stellten die Beamten am Wilhelmplatz ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug, einen Audi A 4, sicher.

Ein dritter Tatverdächtiger ist weiterhin flüchtig.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identität des flüchtigen Täters, dauern an. (as/al)

