Polizei Köln

POL-K: 250617-3- K Ford überschlägt sich auf Militärringstraße - Drei junge Männer leicht verletzt - Ermittlungen wegen Gefährdungsdelikts im Straßenverkehr

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Dienstag (17. Juni) auf der Militärringstraße in Köln-Longerich haben drei junge Männer (17, 18 und 19 Jahre alt) leichte Verletzungen erlitten. Nach ersten Ermittlungen war der 18-jährige Fahrer gegen 1.30 Uhr mit einem braunen Ford C-Max mutmaßlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Der Wagen kam an der Kreuzung zur Mathias-Brüggen-Straße von der Fahrbahn ab, geriet in der Gegenrichtung (Fahrtrichtung Ossendorf) auf den angrenzenden Geh- und Radweg überschlug sich und blieb schließlich auf der Beifahrerseite liegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell