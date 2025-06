Polizei Köln

POL-K: 250616-6-K Spaziergänger findet Leichnam des Vermissten im Wassermannsee

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 12. Juni Ziffer 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6053926

Ein Spaziergänger hat am Montagnachmittag (16. Juni) gegen 15.30 Uhr einen männlichen Toten am Ufer des Wassermannssees gefunden und anschließen die Rettungskräfte alarmiert. Ersten Hinweisen nach soll es sich bei dem Verstorbenen auch um den seit Donnerstag vermissten 22-jährigen Kölner handeln. Die weiteren Suchmaßnahmen werden daher eingestellt. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll nun klären, was zum Tod des Mannes geführt hat. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell