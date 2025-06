Polizei Köln

POL-K: 250612-1-K Schwimmer im Wassermannsee vermisst - Begleiterin von Einsatzkräften gerettet - Zeugensuche

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am frühen Donnerstagmorgen (12. Juni) im Stadtteil Vogelsang eine um Hilfe rufende und in Not geratene Frau (24) aus dem Wassermannsee gerettet und zurück ans Seeufer gebracht. Rettungskräfte brachten die 24-Jährige mit einer starken Unterkühlung zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Da sich während der Rettungsaktion Hinweise auf eine zweite Person im See ergeben hatten, starteten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr umfangreiche Suchmaßnahmen im und um das Gewässer. Hierzu wurden unter anderem Rettungstaucher, Diensthunde sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Anwohner gegen 3.30 Uhr den Notruf gewählt, als sie die Hilferufe der Frau aus Richtung des Sees wahrgenommen hatten. Als die alarmierte Streife dann kurz darauf die 24-Jährige in dem Gewässer entdeckte, stiegen sie kurzerhand ins Wasser, schwammen zu ihr hinüber und brachten sie ans Ufer.

Die Kriminalpolizei hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen und wertet erste Zeugenaussagen aus. Bei dem bislang noch als vermisst geltenden Mann soll es sich um einen 22 Jahre alten Kölner handeln, der sich gemeinsam mit der 24-Jährigen am Wassermannsee zum Schwimmen aufgehalten haben soll. Die Suchmaßnahmen nach ihm dauern weiter an. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Die Ermittler gehen derzeit auch Hinweisen nach, dass beide Schwimmer unter dem Einfluss von Alkohol- und/oder Betäubungsmitteleinfluss gestanden haben sollen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bg/al)

