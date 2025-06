POL-K: 250611-1-Lev Zeugenaufruf: Überholmanöver bei Hochzeitskorso? - Polizei sucht Autofahrer nach Gefährdungsdelikt

Köln (ots) - Am frühen Samstagmorgen (7. Juni) gegen 3.20 Uhr haben Passanten einen 29 Jahre alten Köln-Besucher mit schwersten Kopfverletzungen in der Altstadt aufgefunden. Der Mann lag blutend und bewusstlos in Höhe des "Rhein-Büdchens" auf dem Boden. Die Polizei sucht Zeugen. Er wurde umgehend notärztlich ...

mehr