Polizei Köln

POL-K: 250610-4-K 29-Jähriger mit schwersten Kopfverletzungen in der Altstadt aufgefunden - Polizei sucht dringend Zeugen

Köln (ots)

Am frühen Samstagmorgen (7. Juni) gegen 3.20 Uhr haben Passanten einen 29 Jahre alten Köln-Besucher mit schwersten Kopfverletzungen in der Altstadt aufgefunden. Der Mann lag blutend und bewusstlos in Höhe des "Rhein-Büdchens" auf dem Boden. Die Polizei sucht Zeugen.

Er wurde umgehend notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird er weiterhin intensivmedizinisch behandelt.

Die Hintergründe der schweren Kopfverletzungen sind derzeit völlig unklar. Ob ein Sturz, eine Auseinandersetzung oder ein Unfall ursächlich sein könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell