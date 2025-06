Polizei Köln

POL-K: 250610-3-K Streit unter Eheleuten - 38-Jähriger mit Stichverletzung in Klinik eingeliefert - Mordkommission eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem Streit unter mutmaßlich alkoholisierten Eheleuten Montagnacht (10. Juni) in einer Wohnung auf der Bergisch-Gladbacher-Straße in Köln-Dellbrück ist ein 38 Jahre alter Mann mit einer Stichwunde im Oberkörper in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Einsatzkräfte nahmen die tatverdächtige Ehefrau (33) noch unweit der gemeinsamen Wohnung fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Nachbarn gegen 1 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie die lautstarke Auseinandersetzung bemerkt und den 33-Jährigen stark blutend im Flur des Mehrfamilienhauses gefunden hatten.

Der Mann wird derzeit intensivmedizinisch versorgt. Lebensgefahr besteht aktuell nicht.

Die Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen zur Motivlage sowie zu den Hintergründen der Streitigkeit aufgenommen. Zum Nachweis des mutmaßlichen Alkoholkonsums ließen die Beamten eine Blutprobe bei der 38-Jährigen entnehmen. Ein mutmaßlich als Tatwaffe eingesetztes Messer stellen sie in der Wohnung der Eheleute sicher. (al/bg)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell