POL-K: 250610-2-K Einbrecher durch Videoüberwachung überführt - Festnahme auf frischer Tat in der Altstadt-Nord

In der Nacht zu Montag (09. Juni) haben Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebs in Köln-Altstadt-Nord einen mutmaßlichen Einbrecher (32) auf frischer Tat gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der einschlägig vorbestrafte Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 3.15 Uhr beobachtete der Inhaber des Lokals auf der Straße "Am Bollwerk" von seiner Wohnanschrift aus über die digitale Videoüberwachung live, wie der Tatverdächtige gewaltsam die abgeschlossene Eingangstür aufbrach, ein Tablet entwendete und es unter seinem Oberteil versteckte.

Nach dem Diebstahl nahm sich der Tatverdächtige ein Stück Brot und setzte sich im Gastraum an einen Tisch. Kurz darauf erschienen Mitarbeiter des Lokals aus einem Nebenraum, konfrontierten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zudem besteht gegen ihn eine gerichtliche Führungsauflage, nach der er den Rhein-Lahn-Kreis nicht verlassen darf. (as/al)

