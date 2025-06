Polizei Köln

POL-K: 250607-1- K/BAB Verkehrsunfall auf der BAB 57 - Autofahrer reanimiert - VU-Team im Einsatz

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 57 bei Köln ist am Samstagnachmittag ein Autofahrer (39) in seinem Audi eingeklemmt und schwerverletzt worden. Rettungskräfte befreiten den nicht mehr ansprechbaren Mann aus dem Wrack seines Fahrzeugs und leiteten Reanimationsmaßnahmen ein. Er wird derzeit in einer Klinik behandelt. Sein Beifahrer (34) sowie ein auf der Rückbank sitzendes Kind (10) erlitten leichte Verletzungen. Sie werden ebenfalls in einem Krankenhaus versorgt.

Nach ersten Erkenntnissen war der 39-Jährige gegen 15.30 Uhr mit seinem Wagen auf der A 57 in Richtung Autobahnkreuz Köln-Nord unterwegs, als er auf der mutmaßlich regennassen Fahrbahn bei einem Spurwechsel in Schleudern geraten sein soll. Der Audi kam dann laut Zeugen hinter der Anschlussstelle Ehrenfeld nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Mauer der Unterführung des Parkgürtels und kam an einem Stromkasten schließlich zum Stillstand. Weitere Fahrzeuge sollen entgegen erster Angaben nicht beteiligt gewesen sein.

Das Verkehrsunfallaufnahmteam ist aktuell im Einsatz und sichert die Spurenlage. Die BAB 57 ist in Richtung Norden ab dem Bereich Parkgürtel bis zur Anschlussstelle Ehrenfeld vollgesperrt. Eine Ableitung an der AS Ehrenfeld ist eingerichtet. Die Rückführung der aufgestauten Fahrzeuge dauert noch an. (al/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell