POL-K: 250606-4-DN/K Versuchte Geldautomatensprengung in Titz - Unbekannte lösen Vernebelungsanlage aus - Zeugensuche

Bei dem mutmaßlichen Versuch einen Geldautomaten im Kreis Düren aufzusprengen, haben unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (6. Juni) die Vernebelungsanlage ausgelöst und eine Glastür beschädigt. Die Kriminalpolizei sucht in diesem Fall dringend Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter gegen 2.20 Uhr in das Kassenhäuschen auf der Heinrich-Gossen-Straße in der Gemeinde Titz eingedrungen. Beim Aufhebeln der Eingangstür hatten sie dann den Alarm des Kassenraums sowie die darin installierte Vernebelungsanlage aktiviert. Die Eindringlinge nahmen daraufhin mutmaßlich von der weiteren Tatausführung Abstand und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 23 fragt:

Wer hat verdächtige Beobachtungen rund um das Sparkassenhäuschen gemacht?

Wer kann Angaben zu einem möglichen Fluchtwagen machen?

Wer hat Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen?

Zeugen, können sich bei der Polizei unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden. (al/bg)

