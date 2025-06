Polizei Köln

POL-K: 250606-2-K Smartphone aus Handtasche gestohlen - Polizeikräfte stellen Tatverdächtigen in der Ehrenstraße

Köln (ots)

Im Rahmen eines Präsenzeinsatzes zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Kölner Innenstadt haben Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstagabend (5. Juni) einen 19-jährigen Tatverdächtigen in der Ehrenstraße vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, einer 31-jährigen Frau im Vorbeigehen das Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet zu haben.

Die Geschädigte sprach die uniformierten Beamten gegen 19.15 Uhr an, zeigte auf den jungen Mann und schilderte den Vorfall. Die Einsatzkräfte hielten den mutmaßlichen Täter umgehend fest und verhinderten seine Flucht.

Der 19-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde vorläufig festgenommen und wird einem Haftrichter vorgeführt. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell