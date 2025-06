Polizei Köln

POL-K: 250605-6-K Aktueller Polizeieinsatz - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (5. Juni) in der Kölner Innenstadt ist ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert derzeit die Spuren vor Ort. Die Agrippastraße ist für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein VW-Crafter-Fahrer (46) gegen 16.10 Uhr die Neuköllner Straße in Fahrtrichtung Tel-Aviv-Straße. An der Kreuzung Agrippastraße erfasste er den Radfahrer, der die Agrippastraße in Richtung Kämmergasse befuhr. Zeugenangaben zufolge soll der VW-Fahrer dabei die für ihn "rot" zeigende Ampel missachtet haben.

Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell